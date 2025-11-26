Im dritten Quartal verbuchte man Aufträge im Wert von 12,3 Mrd. $ für KI-Server und erwartet nun Jahresauslieferungen von 25 Mrd. $, 5 Mrd. $ mehr als bisher. Geliefert wurden im Quartal 5,6 Mrd. $, der Auftragsbestand liegt nun bei 18,4 Mrd. $. Das trifft auf eine höhere Profitabilität: Die operative Marge im Infrastrukturbereich, in dem Server- und Netzwerktechnik gebündelt sind, lag bei 12,4 % - Konsens waren 11,2 %. Insgesamt stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal um 11 % auf 27 Mrd. $, der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 2,59 $ ebenfalls die Erwartungen. Nach dem Rücksetzer auf den GD200 und infolge dessen einer Bewertung mit KGV 13 und 11 für das laufende und nächste Jahr ist die Aktie ein Kauf mit maximal 10 % Risikotoleranz.





