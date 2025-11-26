Köln (ots) -Am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, feiert die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musikaward, erneut seine Stars: Die Preisverleihung verspricht nicht nur die Auszeichnung mit der begehrten Krone in insgesamt zehn Kategorien, sondern ebenfalls ein hochkarätiges Line-up, das die große Bandbreite des aktuellen Popgeschehens abbildet. Die Preisverleihung wird ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen übertragen.Den Showauftakt macht WizTheMC, nominiert als "Bester Newcomer Act" und in der Kategorie "Bester Song" (in Zusammenarbeit mit Bees & Honey). Mit seinem Welthit "Show Me Love" hat er längst ein internationales Publikum gewonnen. In Bielefeld bringt er diesen globalen Ohrwurm und seine neue Single "Sensational" auf die Bühne.Auch Kraftklub, nominiert für "Schief in jedem Chor" in der Kategorie "Bester Alternative Song", sind in diesem Jahr live vor Ort. Die Band steht seit Jahren für energiegeladene Indie-Attitüde und markante Texte, die längst fest in der deutschen Musiklandschaft verankert sind. Bei der Krone performen sie einen Track aus ihrem neuen Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt", das am 28.11. rauskommt.Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Tokio Hotel. Nachdem Bill und Tom Kaulitz 2023 die 1LIVE Krone in der Kategorie "Beste Unterhaltung" absahnten, steht die Band nun für einen exklusiven Auftritt in Bielefeld auf der Bühne. Mit ihrem neuen Song "Changes" schlagen sie ein neues Kapitel auf - atmosphärisch und intensiv wie nie zuvor.Mehrfach-Krone-Gewinner Marteria steuert mit einem Medley aus seiner "Zum Glück in die Zukunft"-Trilogie einen dramaturgisch ganz eigenen Höhepunkt bei. Aus den drei Teilen wird jeweils ein Song in sein Set einfließen. Mit dem für 2026 angekündigten dritten Kapitel "Zum Glück in die Zukunft III" schließt sich der Kreis. Bei der 1LIVE Krone darf sich das Publikum auf einen brandneuen Track aus diesem letzten Album der Trilogie und damit auf eine Weltpremiere freuen.Abgerundet wird das Line-up von Paula Hartmann, die im Vorjahr die 1LIVE Krone als "Beste Künstlerin" gewann und nun ihren Titel verteidigt. In diesem Jahr sammelte sie mit ihrem Album "Kleine Feuer" Preise und spielte auf den größten Festivals Deutschlands. Bei der 1LIVE Krone tritt sie mit Berq auf, der 2024 als "Bester Newcomer" mit der Krone ausgezeichnet wurde. Die beiden präsentieren erstmalig ihren gemeinsamen Track "Gegenteil von Glück" - ein Aufeinandertreffen zweier der aktuell spannendsten Künstlerinnen und Künstler Deutschlands, das für einen ganz besonders emotionalen Moment sorgt.Auch 2025 findet die 1LIVE Krone im historischen Lokschuppen in Bielefeld statt, wo das Publikum die Show in einer intimen Club-Atmosphäre erlebt. Durch den Abend führt Moderatorin Aminata Belli. Wie in jedem Jahr wird es Überraschungen geben, die erst live enthüllt werden.Fans können die Verleihung ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, auf 1live.de im Stream, im Radio bei 1LIVE, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und in der ARD Mediathek verfolgen.Weitere Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link (https://www.dropbox.com/scl/fo/h76rp0zg6iwqius8qq4ot/ADhc2jatUGbaFiv2SC4FeIg?rlkey=92oyb4n18699q65v7xhsday3f&st=25nifjob&dl=0).Pressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTel. 0221-220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6166422