Leipzig (ots) -Nach dem Inkrafttreten (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/nis-2-richtlinie-deutschland-2373174) des NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetzes zeigt eine aktuelle Untersuchung von DATA REVERSE (https://www.datareverse-datenrettung.de/nis-2-studie-2025/) deutliche Versäumnisse in deutschen Unternehmen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen hat ihre Betroffenheit durch das Gesetz noch nicht geprüft - obwohl keine Übergangsfristen gelten und erstmals eine persönliche Haftung der Geschäftsleitung greift.Unternehmen unterschätzen Pflichten und RisikenFür die Studie wurden im Oktober 2025 auf der IT-SA 245 IT-Verantwortliche befragt. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Lücken bei Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Besonders zentrale Elemente wie Wiederherstellungstests sind häufig unzureichend.Die wichtigsten Ergebnisse:- 53 Prozent haben ihre NIS-2-Betroffenheit nicht geprüft.- 22 Prozent sehen sich klar betroffen, weitere 25 Prozent sind unsicher.- 71 Prozent halten sich für vorbereitet, können dies aber oft nicht belegen.- Nur 33 Prozent testen ihre Wiederherstellungsprozesse regelmäßig.- Nur 4 Prozent haben einen externen Datenrettungskontakt im Notfallplan.Die vollständige Studie steht hier als PDF zur Verfügung (https://www.datareverse-datenrettung.de/wp-content/uploads/2025/11/DATA-REVERSE-NIS-2-Studie-2025.pdf).Breiter Kreis betroffener UnternehmenDer Geltungsbereich umfasst Unternehmen aus Energie, Transport, Lebensmittel- und Gesundheitswesen, verarbeitender Industrie, IT-Dienstleistungen und digitalen Diensten. Schon ab 50 Mitarbeitenden oder einem Jahresumsatz über 10 Millionen Euro kann eine Pflicht zur Umsetzung aller NIS-2-Maßnahmen bestehen.Einschätzung von DATA REVERSE"Viele Unternehmen überschätzen ihren tatsächlichen Umsetzungsstand", sagt Jan Bindig, Geschäftsführer von DATA REVERSE. "Besonders im Bereich der Wiederherstellungsfähigkeit bestehen gravierende Defizite. Testbare Recovery-Prozesse sind jedoch ein zentrales Element der NIS-2-Pflichten und müssen schnell nachgearbeitet werden."Bindig betont den Zeitdruck: "Die fehlenden Übergangsfristen verschärfen die Lage zusätzlich. Unternehmen müssen kurzfristig nachweisen können, dass ihre Notfallprozesse funktionieren."Über DATA REVERSEDATA REVERSE (https://www.datareverse.de) ist ein seit über 20 Jahren in Deutschland tätiges Unternehmen für professionelle Datenrettung und Notfallwiederherstellung.Pressekontakt DATA REVERSEChristine Schröderpresse@datareverse.dehttps://www.datareverse.de+49 (0) 341 392 817 89Original-Content von: DATA REVERSE Datenrettung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181523/6166421