Die globalen Aktienmärkte verzeichneten eine deutliche Fortsetzung ihrer Erholungsrally, während der US-Dollar unter Druck geriet. Auslöser waren schwache US-Konjunkturdaten sowie die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass ein geldpolitisch lockerer Kandidat neuer Vorsitzender der US-Notenbank Fed werden könnte. In der Folge preisten die Märkte eine nahezu sichere Zinssenkung für Dezember ein und trieben die Risikobereitschaft weltweit nach oben. Hierzulande ...Den vollständigen Artikel lesen ...
