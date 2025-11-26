* Inflation ist der einfachste Weg* Mit Gold und Minenaktien schützen Sie sich* Ein gesunder Aufwärtstrend* Zwei Silberminenaktien: Steigen Sie jetzt ein

Liebe Leser,



der Goldpreis befindet sich in einer starken Hausse, deren Triebfedern weiterhin und sogar stärker als je zuvor vorhanden sind. Was jeder schon lange weiß, der irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten einen Blick auf die Bevölkerungspyramide Deutschlands und zahlreicher anderer Länder geworfen hat, sorgt jetzt für Schlagzeilen und politische Spannungen: Das Rentensystem ist unbezahlbar. Für andere Teile des riesigen Wohlfahrtsstaats, der von gewissenlosen Politikern in allen westlichen Ländern aufgebaut wurde, gilt diese Feststellung ebenfalls. Dennoch sind unsere Politiker noch immer nicht bereit, die eigentlich notwendigen, aber kurzfristig schmerzhaften Weichenstellungen vorzunehmen.



Das ist allerdings keine Überraschung, sondern der Normalfall. Zu dieser ernüchternden Erkenntnis muss man jedenfalls kommen, wenn man die Geschichte von Aufstieg und Niedergang kennt. Wie diese zeigt, leben fast alle Regierungen über ihre Verhältnisse, wenn man sie nicht daran hindert. Genau das ist in den vergangenen Jahrzehnten in Europa und den USA geschehen. Jetzt nähern wir uns dem Punkt, an dem nach und nach die Rechnungen dieser verfehlten Politik fällig werden und nicht mehr beglichen werden können.

