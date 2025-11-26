Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute stehen im Gros US-Daten im Fokus, wobei der beendete Shutdown noch immer seine Schatten auswirft, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die für heute geplanten Zahlen zur PCE-Inflation und zum BIP würden voraussichtlich auf Anfang respektive Mitte Dezember verlegt. Am Abend deutscher Zeit werde es jedoch mit dem Beige Book einen geldpolitischen Impuls geben. Aktuell dürften die Einschätzungen aus den zwölf verschiedenen Fed-Regionen besonders wichtig für die FOMC-Sitzung im Dezember sein, vor allem weil es nach wie vor an bestimmten Daten mangele. Der EZB-Chefvolkswirt Lane werde in Paris seinerseits Impulse für die Eurozone setzen. (26.11.2025/alc/a/a) ...

