Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of New Zealand hat sich heute zu ihrer letzten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr getroffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation liege in Neuseeland am oberen Ende des Toleranzbandes der Zentralbank von 2 bis 3% und sei in den letzten Quartalen tendenziell eher gestiegen. Seit Sommer letzten Jahres habe die Bank of New Zealand den Leitzins um insgesamt 300 Basisunkte gesenkt und 50 davon bei der letzten Sitzung im Oktober. Sowohl der Markt als auch die meisten von Bloomberg befragten Volkswirte hätten zuvor schon eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eingepreist und so sei es dann auch gekommen und die Bank of New Zealand habe den Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 2,25% gesenkt. Der Wechselkurs EUR/NZD notiere heute Morgen bei Werten um 2,0370. (26.11.2025/alc/a/a) ...

