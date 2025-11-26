Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die marktseitig eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember hat weiter zugenommen - auf nun 80 %, obwohl anhand der Fed-Kommentare keine klare Mehrheit dafür im FOMC auszumachen ist, berichten die Analysten der Helaba.Von dieser Entwicklung hätten der Eurokurs gegenüber dem US-Dollar und phasenweise die Rentenmärkte profitieren können. Auch die Aktiennotierungen hätten Impulse erhalten und könnten einen freundlichen Schluss verbuchen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.