Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die marktseitig eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember hat weiter zugenommen - auf nun 80 %, obwohl anhand der Fed-Kommentare keine klare Mehrheit dafür im FOMC auszumachen ist, berichten die Analysten der Helaba.Von dieser Entwicklung hätten der Eurokurs gegenüber dem US-Dollar und phasenweise die Rentenmärkte profitieren können. Auch die Aktiennotierungen hätten Impulse erhalten und könnten einen freundlichen Schluss verbuchen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
