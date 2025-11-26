Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts geht PayPal mit der KI-basierten Antwortmaschine Perplexity eine strategische Kooperation ein. Ab sofort können Nutzer in den USA direkt innerhalb der Perplexity-Oberfläche einkaufen, ohne die Chat-Session zu verlassen. Die Aktie bleibt dennoch angeschlagen.Möglich macht das eine tiefe Integration von PayPals Zahlungsdiensten inklusive Identitätsprüfung, Betrugsschutz, Käuferschutz und Händlerabsicherung. Damit wird der Rechercheprozess unmittelbar mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär