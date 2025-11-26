Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts geht PayPal mit der KI-basierten Antwortmaschine Perplexity eine strategische Kooperation ein. Ab sofort können Nutzer in den USA direkt innerhalb der Perplexity-Oberfläche einkaufen, ohne die Chat-Session zu verlassen. Die Aktie bleibt dennoch angeschlagen.Möglich macht das eine tiefe Integration von PayPals Zahlungsdiensten inklusive Identitätsprüfung, Betrugsschutz, Käuferschutz und Händlerabsicherung. Damit wird der Rechercheprozess unmittelbar mit ...

