Mit vier liebevoll kuratierten Boxen startet XXXLutz eine Produktreihe für die ersten 24 MonateWenn aus Liebe Leben wird, beginnt eine aufregende Reise - für Eltern wie Kinder. Gerade in den ersten Monaten stellen sich viele Fragen: Was braucht mein Kind wirklich? Was fördert es in seiner Entwicklung? Was passt gut in den Alltag? Mit der neuen "Babybox 2.0" gibt XXXLutz ab Dezember 2025 Antworten: sorgfältig zusammengestellt, hochwertig gestaltet und mit einem echten Mehrwert für junge Familien.Die vier Boxen wurden speziell für Babys und Kleinkinder von 0 bis 24 Monaten entwickelt. Sie sind in vier Altersstufen unterteilt und enthalten jeweils sieben bis acht Produkte, die auf die frühkindlichen Entwicklungsphasen abgestimmt sind. Jede Box wurde von einem Expertenteam konzipiert und kuratiert, um Kinder spielerisch in ihren zentralen Entwicklungsschritten zu fördern. Zugleich werden Eltern dabei unterstützt, ihr Kind altersgerecht und sinnvoll zu begleiten.Vier Boxen - abgestimmt auf die wichtigsten EntwicklungsphasenDie "Babybox 2.0"-Reihe umfasst vier Phasenboxen, die gezielt auf die Bedürfnisse in den ersten zwei Lebensjahren eingehen. Jede Box enthält mit Bedacht ausgewählte Produkte zur Förderung von Motorik, Koordination, Sprache und Kreativität. Auch Nachhaltigkeit und Sicherheit spielen eine zentrale Rolle: Verwendet werden ausschließlich FSC-zertifizierte Hölzer und schadstofffreie Materialien.Die Produktlinie im Überblick:- Box 1 (0-6 Monate): beinhaltet u. a. FSC-Holzrassel, Schmusetuch, Silikon- Greifling, Spiegelpuzzle- Box 2 (7-12 Monate): beinhaltet u. a. Objektpermanenz-Box, Badespielzeug, Bauklötze- Box 3 (13-18 Monate): beinhaltet u. a. Buch "Emotion", Stapelturm, Xylophon- Box 4 (19-24 Monate): beinhaltet u. a. Zahnrad-Puzzle, Einfädelspiel, magnetisches LabyrinthVerfügbarkeit und Preis der XXXLutz Babybox 2.0Die "Babybox 2.0"-Reihe ist ab Dezember 2025 in allen 57 XXXLutz Filialen sowie im Online-Shop unter www.xxxlutz.de erhältlich.- Preis je Box: 49,90 EUR- Besonderes Angebot: Bei Anmeldung zur XXXLutz Freundschaftskarte kosten die Boxen vom 01.12.2025 bis 24.12.2025 nur 34,99 EUR- Ab dem 01.02.2026 sind die Boxen für Freundschaftskarten-Inhaber vergünstigt für 39,99 EUR erhältlich- Kauf ohne Registrierung möglich - online und stationärIm Vergleich zu anderen Anbietern punktet XXXLutz mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, einem entwicklungsorientierten Konzept und der direkten Verfügbarkeit ohne Hürden. Jede Box ist auch einzeln erhältlich, es gibt kein verpflichtendes Abo.Ein starker Impuls für junge FamilienMit der neuen "Babybox 2.0" unterstreicht XXXLutz sein Engagement für junge Familien und setzt einen weiteren Akzent im Bereich Baby und Kleinkind. Die Boxen sind nicht nur ein altersgerechter und pädagogisch wertvoller Begleiter durch die ersten Lebensjahre, sondern auch ein Zeichen dafür, dass nachhaltige Frühförderung und modernes Design Hand in Hand gehen können.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der drei größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.