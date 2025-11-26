EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Sonstiges

QINGDAO, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat laut den neuesten Daten von Omdia im dritten Quartal 2025 erneut weltweit den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr mit einem Versandanteil von 56,6 % sowie im Segment der Laser-Fernseher mit einem Versandanteil von 68,9 % belegt. Das Ergebnis bestätigt erneut die Branchenführerschaft von Hisense, die auf kontinuierlicher Innovation und einem tiefen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse basiert. Als Ursprung von RGB-MiniLED setzt Hisense weiterhin neue Maßstäbe in der Großbildschirm-Display-Technologie. Unterstützt durch eine starke unabhängige Forschungs- und Entwicklungsabteilung liefert die RGB-MiniLED-Technologie von Hisense authentische, lebendige Farben wie nie zuvor - angetrieben von außergewöhnlicher Helligkeit und Präzision, die jede Szene mit atemberaubendem Realismus und emotionaler Tiefe zum Leben erwecken. Diese Innovationen gehen über Farbe und Bildqualität hinaus - sie machen die Technologie menschlicher und verwandeln jeden Moment des Fernsehens, Teilens und Entspannens in ein reichhaltigeres, emotionaleres Erlebnis für Familien auf der ganzen Welt. Hisense ist weiterhin führend auf dem Markt für Laser-Fernseher - wie die neuesten Ergebnisse des 2025 UST Projector Showdown belegen. Der Hisense L9Q belegte den ersten Platz in den Kategorien "Gemischte Raumnutzung", "Spezielles Heimkino" und "Gesamtbildqualität", während der PX3-PRO als "Best Value Pick" ausgezeichnet wurde und auch in der Bildleistung einen Spitzenplatz belegte. In Zusammenarbeit mit Devialet bietet der L9Q ein luxuriöses Heimkinoerlebnis mit einer Projektionsgröße von bis zu 200 Zoll, 5.000 ANSI-Lumen, einem Kontrastverhältnis von 5.000:1 und IMAX Enhanced- und Dolby Vision-Zertifizierungen - damit holen Sie sich das Kino nach Hause. Von der Technologie bis zum Markt ist Hisense weiterhin führend in der Entwicklung der Branche hin zu höherer Qualität und größerer Innovation an. Durch die Beherrschung von Kerntechnologien und deren Umsetzung in Produkte, die den globalen Standard im Bereich Home Entertainment erhöhen, prägt Hisense nicht nur, was die Menschen sehen, sondern auch, wie die Welt sich die Zukunft der Bildschirme vorstellt. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im TV-Segment von 100 Zoll und mehr (2023 - Q3 2025). Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um ein weltweites Publikum anzusprechen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-fuhrt-im-dritten-quartal-2025-den-weltweiten-markt-fur-100-zoll--und-laser-fernseher-an-302625775.html



