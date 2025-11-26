Am 6.11.2025 markierte der Bitcoin (BTC) noch ein Allzeithoch bei rund 126'000 US-Dollar. Seither kennt der BTC im Grunde nur noch eine Richtung: abwärts. Daher fragen sich viele Anleger nun, wie es wohl mittel und langfristig mit dem BTC weitergehen wird. Eine vertiefte Analyse ist daher sinnvoll. Für die Klärung des zu erwartenden mittel- und langfristigen Verlaufs ist die Betrachtung des Wochen- und der Monats-Charts, der gleitenden Durchschnitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
