Woche 48/25
Mi., 26.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21/HD/UT)
Fragen an den CSU-Vorsitzenden
von Bettina Schausten
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. November 2025, 19.20 Uhr bis 26. November 2027
19.40 Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit (VPS 19.25)
20.30 Aktenzeichen XY... Ungelöst (VPS 20.15)
22.00 heute journal (VPS 21.45)
22.30 auslandsjournal (VPS 22.15)
23.10 sportstudio UEFA Champions League (VPS 23.00)
0.05 Markus Lanz (VPS 0.00)
0.50 heute journal update (VPS 0.45)
1.05 auslandsjournal - die doku: Nie wieder Opfer (VPD 1.00)
1.50 Weil du mir gehörst! - Wenn Männer ihre Frauen töten (VPS 1.45)
2.30 Re:turn - Frauen schützen, Schweigen brechen
3.15 auslandsjournal
(von 22.30 Uhr)
3.55 frontal (VPS 4.00)
4.40- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Do., 27.11.
Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:
0.45 Bilanz Belém - Klimakonferenz im Regenwald (VPS 0.44/HD/UT)
Film von Andreas Weise
Deutschland 2025
Im Streaming: 27. November 2025, 09.00 Uhr bis 27. November 2030
1.15 Weihnachtspäckchen ... haben alle zu tragen (VPS 0.45)
2.45 Ein Regenbogen zu Weihnachten (VPS 2.15)
4.15 Notruf Hafenkante (VPS 3.44)
5.00- hallo deutschland (VPS 4.30)
5.30
Woche 2/26
So., 4.1.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten:
21.45 heute journal
22.00 Neu (VPS 22.15)
Inspector Barnaby
23.30 Terra X History (VPS 23.45)
Romy und Magda Schneider: Mutter, Tochter, Rivalinnen?
0.15 heute Xpress (VPS 0.30)
0.20 Der Bergdoktor (VPS 0.35)
1.05 Der Bergdoktor (VPS 1.20)
1.45 Der Bergdoktor (VPS 2.00)
2.30 Der Bergdoktor (VPS 2.45)
3.15 Der Bergdoktor (VPS 3.30)
4.00 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (VPS 4.15)
4.20 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VÜP 4.35)
5.00- Usedom im Winter
5.30
Mo., 5.1.
20.15 Der Fernsehfilm der Woche
In ewiger Freundschaft (1) - Ein Taunuskrimi
Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:
Cosima von Bodenstein Lisa Hagmeister
Bitte streichen: Nicole Beutler
(Bitte auch für Di., 6.1.2026, 20.15 Uhr beachten.)
