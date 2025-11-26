Foxconn erhöht seine Investitionen in Wisconsin deutlich. Der Elektronikfertiger reagiert damit auf die rasant steigende Nachfrage nach der KI-Infrastruktur in den USA.Foxconn, das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, hat grünes Licht erhalten, weitere 569 Millionen US-Dollar in Wisconsin zu investieren. Die Wirtschaftsagentur des Bundesstaates bestätigte die Freigabe für den Ausbau der Standorte in Racine County. Das Unternehmen reagiert damit auf die stark wachsende Nachfrage nach amerikanischen KI-Servern. Foxconn erklärt, es wolle mit dem neuen Kapital die lokale Lieferkette stärken und die Produktion hochskalieren. Die Aktie beendete den Handel in Taiwan mit einem Plus von 2 …