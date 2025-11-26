Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass variable Vergütung während der Elternzeit gekürzt werden darf. Auch wenn Vertriebsziele übererfüllt wurden, entsteht kein Anspruch auf den vollen Bonus, wenn das Arbeitsverhältnis zeitweise ruht. Am 02.07.2025 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) über einen Fall entschieden, in dem ein Außendienstmitarbeiter - konkret eine dezentrale Führungskraft in der Assekuranz, die für die Betreuung von 20 Vertriebspartnern zuständig war und dem Manteltarifvertrag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.