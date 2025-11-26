Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat seine Verluste im abgelaufenen Quartal deutlich reduzieren können. Auch der Umsatz hat weiter zugelegt - jedoch nicht so stark wie die Verkäufe. Nio lieferte im dritten Quartal 2025 insgesamt 87.071 Fahrzeuge aus, 40,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und 20,8 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2025. Davon entfielen 36.928 Fahrzeuge auf die Marke Nio, 37.656 auf die Marke Onvo und 12.487 auf Firefly. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net