DAX Prognose für Mittwoch, 26.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

?? Kurzfristiger Trend bleibt bullisch

Der DAX konnte sich über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200) behaupten. Solange der Index über der SMA20 im 1h-Chart notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar bullisch.

?? Entscheidende Unterstützungen liegen bei 23.620 - 23.550

Hält der DAX die Marke von 23.620 Punkten, sind weitere Aufwärtsziele realistisch. Ein Unterschreiten würde die Bären aktivieren - insbesondere unterhalb von 23.550 Punkten.

?? Tagesausblick seitwärts/aufwärts mit 60 - Bull-Wahrscheinlichkeit

Für den Handelstag wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Verlauf erwartet. Das Bull-Szenario besitzt mit 60 % die höhere Wahrscheinlichkeit; erwartete Tagesrange: 23.770-23.905 - 23.547-23.421 Punkte.

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.226 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bis zum Mittag setzte der Index seine Seitwärtsbewegung fort, bevor am frühen Nachmittag der Ausbruch aus der Box gelang. In der Spitze stieg der Markt über die 23.400-Punkte-Marke und verzeichnete trotz Gewinnmitnahmen neue Käufer. Bis zum Abend konnte sich der DAX über 23.500 Punkten stabilisieren - ein erneuter Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich schob sich der Index weiter aufwärts und schloss bei 23.584 Punkten.

DAX aktuell - Performance der DAX-Einzelwerte

Am 25.11.2025 schlossen 35 DAX-Aktien im Plus, fünf Werte verzeichneten Abschläge. Top-Performer:

Heidelberg Materials: +6,90 %

Rheinmetall: +4,33 %

Merck KGaA: +3,01 %

Schwächste Werte:

Scout24: -2,08 %

RWE: -1,52 %

SAP: -0,98 %

Marktdaten - Range - DAX aktuell im Überblick

Kennzahl 25.11. 24.11. Erwartet Ist Tageshoch (TH) 23.597 23.411 23.444 23.597 Tagestief (TT) 23.149 23.161 23.088 23.149 Xetra-Schluss 23.460 23.267 - - Tagesschluss 23.584 23.242 - - Range* (Punkte) 486 250 - -

Zeitraum: 08:00-22:00 Uhr

Chartanalyse (1-Stunden-Chart) - DAX Prognose kurzfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX startete im Bereich der SMA20 (23.546 Punkte) und bewegte sich bis Mittag entlang der SMA50 (23.367 Punkte). Am Nachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Am Abend gelang der Sprung über die SMA200 (23.443 Punkte)....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.