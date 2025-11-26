BÖRSE AKTUELL: Asien, Währungen & Rohstoffe (26.11.25)

Asien-Pazifik: Aktienmärkte starten freundlich

Die Börse Aktuell zeigt ein positives Bild aus der Asien-Pazifik-Region. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren höher:

Chinesische Indizes legen um 0,15-0,40% zu.

Japans Nikkei - JP225 steigt kräftig um 1,10% .

Singapurs SG20cash gewinnt 0,30%.

Damit bestätigt der asiatische Handel einen stabilen Risikoton zum Start in den Tag.

Währungen: NZD stärkste, JPY schwächste Währung

Am Devisenmarkt zeigt sich ein klares Bild:

Neuseeländischer Dollar (NZD) ist nach der RBNZ-Entscheidung die stärkste Währung.

Japanischer Yen (JPY) bleibt die schwächste.

USDJPY steigt um 0,10% , trotz eines insgesamt schwächeren US-Dollars.

NZDUSD gewinnt deutliche 1,15%.

RBNZ: Zinssenkung, aber klarer hawkisher Kurs

Die Reserve Bank of New Zealand senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,25% - doch der Marktbericht Börse hebt hervor: Die Botschaft bleibt hawkish.

Das Ende des Lockerungszyklus wurde signalisiert.

Der OCR soll bis Anfang 2026 bei 2,25% bleiben und bis Ende 2027 auf 2.65% steigen.

Weitere Zinssenkungen sind praktisch ausgeschlossen.

RBNZ-Gouverneur Hawkseby betonte, die Risiken seien "balanced" und der aktuelle Zinspfad bleibe bis 2026 unverändert. Alles deutet darauf hin, dass die gestrige Zinssenkung die letzte der aktuellen Zinsrunde war...

