Gräfelfing (ots) -- Sale-and-Rent-Back-Geschäft wächst um 42 Prozent- Erstmals über 1.000 Fahrzeuge vermietet- Über 7,3 Millionen Euro Liquidität für Kunden bereitgestelltDie fintechOne mobility GmbH setzt mit ihrer Marke flowCar im Jahr 2025 den Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis September 2025 erzielte fintechOne mit dem unter der Marke flowCar gebündelten Sale-and-Rent-Back-Geschäft einen Umsatz von rund 5,06 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die Geschäftsführung mit Erlösen in Höhe von rund 8 Millionen Euro - deutlich über dem Vorjahreswert von rund 4,7 Millionen Euro.Parallel zum Umsatz entwickelte sich auch der Bestand der aktiv vermieteten Fahrzeuge dynamisch weiter: Zum 30. September 2025 hatte flowCar 1.045 Fahrzeuge in der laufenden Vermietung und verzeichnet damit ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem Wert zum Jahresanfang.flowCar schaltet weiter hochDas Unternehmen bietet eine vollständig digitale Sale-and-Rent-Back-Lösung für Fahrzeughalter, die kurzfristig Liquidität benötigen und ihr Auto weiterhin nutzen möchten. Von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung erfolgt der gesamte Prozess online und ohne klassische Bonitätsprüfung."Seit 2023 haben wir für Privatkunden mehr als 7,3 Millionen Euro Liquidität bereitgestellt", sagt Sven Kirchberg, Gründer und Geschäftsführer der fintechOne mobility GmbH. "Der Erfolg von flowCar zeigt, dass unser Angebot für immer mehr Menschen die Alternative zu klassischen Bankkrediten ist. Die finanzielle Lage vieler Haushalte verschärft sich derzeit spürbar, weil höhere Kosten auf sinkende Rücklagen treffen. Damit steigt der Bedarf an Liquidität. Gleichzeitig vergeben Banken Kredite zunehmend zurückhaltend - und wenn die Bank aussteigt, steigt flowCar ein."Um das Geschäft weiter voranzutreiben, wurde die technische Infrastruktur seit Jahresbeginn noch einmal weiterentwickelt. Zudem hat das Unternehmen seine Produktpalette erweitert: Neu im Portfolio sind ein Produkt zur Ablösung bestehender Leasingverträge sowie mit Loaneo.de ein spezielles Angebot für Geschäftskunden."2025 haben wir flowCar nicht nur technisch und strukturell weiterentwickelt", unterstreicht Mit-Geschäftsführer Aris K. Zantiotis, "sondern auch die finanzielle Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt." Zur Finanzierung des stetig wachsenden Fahrzeugbestands steht ein großvolumiger Kreditrahmen eines genossenschaftlichen Finanzinstituts bereit. Zudem hat das Unternehmen aktuell eine weitere Finanzierungsrunde gestartet.Über fintechOne mobility GmbHDie fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist als Fintech-Unternehmen auf digitalisierte Finanzlösungen für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar hat fintechOne ein Sale-and-Rent-Back-Modell entwickelt, bei dem Kunden ihr Fahrzeug verkaufen und weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der Fahrzeugbewertung per Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. Mit diesem Geschäftsmodell ermöglicht fintechOne eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei gleichbleibender Mobilität