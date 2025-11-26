Die letzten vier Wochen würden CoreWeave-Aktionäre am liebsten aus ihrem Kalender (und ihrem Gedächtnis) streichen. Innerhalb eines Monats hat sich der Kurs des Neocloud-Anbieters halbiert. Starinvestorin Cathie Wood nutzt das stark gesunkene Kursniveau jetzt für einen Einstieg. Sollten Anleger es ihr gleichtun? Cathie Wood investiert Cathie Wood bleibt ihrer Strategie treu und investiert weiterhin in rasant wachsende Technologiekonzerne, deren Aktienkurse ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.