Die letzten vier Wochen würden CoreWeave-Aktionäre am liebsten aus ihrem Kalender (und ihrem Gedächtnis) streichen. Innerhalb eines Monats hat sich der Kurs des Neocloud-Anbieters halbiert. Starinvestorin Cathie Wood nutzt das stark gesunkene Kursniveau jetzt für einen Einstieg. Sollten Anleger es ihr gleichtun? Cathie Wood investiert Cathie Wood bleibt ihrer Strategie treu und investiert weiterhin in rasant wachsende Technologiekonzerne, deren Aktienkurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de