Der Kurs der Alibaba-Aktie hat sich in den letzten Tagen stabilisiert und am Mittwochmorgen steigt er sogar um gut +2%. Sind die Quartalszahlen des chinesischen E-Commerce- und Technologiegiganten erfreulich ausgefallen und was haben Anleger von der Alibaba-Aktie noch zu erwarten? Dynamische Umsatzentwicklung Der Umsatz von Alibaba hat sich im abgelaufenen Vierteljahr in der Tat erfreulich entwickelt. Er stieg im Jahresvergleich um 5% auf 34,9 Milliarden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.