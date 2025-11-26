EQS-News: Nagarro / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion

Nagarro erweitert Präsenz in Japan durch Übernahme von Inaho Digital Solutions



26.11.2025 / 11:15 CET/CEST

TOKIO, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, gab heute die Übernahme von Inaho Digital Solutions bekannt, eine japanische IT-Boutique mit Fokus auf Modernisierung von Legacy-Anwendungen und auf SAP S/4HANA. Mit rund 50 Mitarbeitenden in Japan und Indien und einem starken zweisprachigen Delivery-Modell, unterstützt IDS ihre Kunden ebenfalls bei Cloud-Lösungen, Data & Analytics-Initiativen sowie weiteren digitalen Services. CEO und IDS-Mitgründer Debendra Mohanta freut sich über das zukünftig erweiterte Portfolio: "IDS wurde mit der Leidenschaft gegründet, japanische Unternehmen bei Technologie- bzw. Modernisierungsherausforderungen zu unterstützen. Teil von Nagarro zu werden, verstärkt diese Mission und ermöglicht es uns, unseren japanischen Kunden noch umfassendere Services und bewährte Engineering-Kompetenzen bereitzustellen - sowohl in Japan als auch weltweit. Wir freuen uns, dieses neue Kapitel gemeinsam mit Nagarro zu beginnen und unseren Kunden künftig noch größeren Mehrwert bieten zu können." Manas Human, CEO und Mitgründer von Nagarro, blickt positiv in die gemeinsame Zukunft: "Das weltweite Wachstum unseres Geschäfts mit Japan ist ein zentraler Pfeiler von Nagarros Strategie. So wie wir zum Beispiel führende deutsche Unternehmen bei ihren globalen Aktivitäten begleiten, wollen wir künftig auch japanische Unternehmen überall dort unterstützen, wo sie expandieren. Wir freuen uns sehr, die IDS-Kolleginnen und -Kollegen sowie ihre Kunden in der Nagarro-Familie willkommen zu heißen, und sind überzeugt, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden." Über Inaho Digital Solutions Gegründet im Jahr 2019, verfügt die Inaho Digital Solutions Group über ausgewiesene Expertise in der Modernisierung von Legacy-Systemen und in SAP-Dienstleistungen in Japan. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen und nutzt ihre starke zweisprachige Delivery-Kompetenz speziell für den japanischen Markt. Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Intelligence"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nagarro-erweitert-prasenz-in-japan-durch-ubernahme-von-inaho-digital-solutions-302626614.html



