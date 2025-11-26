Die US-Regierung setzt einen Preissturz bei Ozempic und Wegovy durch. Patienten zahlen ab 2027 nur noch einen Bruchteil. Hinter dem Deal stehen Interessen, die den Markt dauerhaft verändern könnten.Die US-Regierung hat für zwei der gefragtesten Medikamente zur Gewichtsreduktion einen massiven Preisnachlass durchgesetzt. Nach Angaben der Financial Times zahlt Medicare ab 2027 für eine 30-Tage-Packung von Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk nur noch 274 US-Dollar statt bislang 959 US-Dollar. Der Preisrückgang entspricht 71 Prozent. Die Einigung folgt auf ein Abkommen, das US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats im Weißen Haus mit Novo Nordisk und dem Konkurrenten Eli Lilly geschlossen …