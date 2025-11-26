Bremen (ots) -Sie kehren zurück an den Ort von 1979, als The Jacksons in Bremen den ersten Teil ihrer legendären Destiny-World-Tour starteten. Nur drei Monate, nachdem der viele Millionen teure Film "Michael" im April weltweit in die Kinos kommt, steht am 18. Juli 2026 ein exklusives Deutschlandkonzert auf dem Programm: The Jacksons live auf der Seebühne Bremen! Die Köpfe bilden weiterhin Jacky und Marlon, dazu Jermaine und nach Titos Tod 2024 dessen Sohn Taryll. Teilweise ist Haydon Eshun dabei, der über zehn Jahre lang die Hauptrolle im Michael-Jackson-Musical "Thriller" im Londoner West End spielte. Alleine, wenn "Can you feel it" ertönt, ist es um das Publikum bereits geschehen und es hält niemanden auf den Sitzen.Als Special Guest mit dabei: Debbie Sledge von Sister Sledge! Schon zum Start der Show erklingen Welthits wie "We Are Family", "Lost in Music" und viele mehr - ein energiegeladener Auftakt in einen unvergesslichen Sommerabend. Zum großen Finale erleuchtet das große Seebühne- Feuerwerk den Himmel über dem Wasser.Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael, fünf Brüder aus Gary, Indiana, wurden durch ihre Kombination aus außergewöhnlichem musikalischem Talent und spektakulären Choreografien berühmt. Sie erlangten den Status von Pop-Royals in der Musikwelt und bildeten die Grundlage für Michael Jacksons legendäre Solokarriere. The Jacksons, anfangs Jackson 5, machten ab 1969 bei Motown Musikgeschichte: Vier Debütsingles direkt auf Platz 1 der Billboard Hot 100, über 200 Millionen verkaufte Tonträger, Klassiker wie "ABC", "I Want You Back", "The Love You Save", "I'll Be There", "Dancing Machine" - und Inspiration für Boybands von Backsreet Boys bis One Direction. Auszeichnungen? Unzählige: Hollywood Walk of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, Grammy Hall of Fame - die Liste ist lang.Der exklusive Presale startet am Donnerstag, 27. November 2025, um 10 Uhr exklusiv bei Nordwest-Ticket, Ticketmaster und direkt auf seebuehne-bremen.de. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Montag, den 1. Dezember 2025 um 10 Uhr.Pressekontakt:Jan Trautmannbremen events & concerts0178-5733050jt@bec-moments.comOriginal-Content von: bremen events & concerts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181525/6166626