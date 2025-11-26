FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edh



