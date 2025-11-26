MYPE franchit le cap du million de vues sur sa chaîne YouTube

Depuis sa création en avril 2018, la chaîne YouTube de MYPE s'est imposée comme une référence francophone incontournable pour tous les utilisateurs de Microsoft Power BI. Aujourd'hui, avec plus d'un million de vues cumulées, 186 vidéos publiées et 4?560 abonnés, elle confirme son rôle central dans l'univers de la data et de l'analyse décisionnelle.

L'aventure a commencé avec des vidéos au format simple, réalisées de manière artisanale, qui misaient avant tout sur la clarté du contenu. Au fil des années, la chaîne a connu une véritable montée en gamme: meilleure qualité d'image et de son, scénarisation plus travaillée, rythme adapté et enrichissement visuel. Ce perfectionnement constant s'accompagne du développement de formats courts, permettant de partager des astuces ciblées et des conseils rapides sur Power BI, plus adaptés aux habitudes de consommation actuelles des utilisateurs.

La chaîne a ainsi évolué d'un espace de partage pour débutants à une plateforme de formation riche, variée et adaptée à tous les niveaux. Organisées en playlists thématiques et métiers (notamment Supply Chain, RH…), les vidéos couvrent aujourd'hui aussi bien des modules avancés sur le DAX, Power BI ou Python que des captations d'ateliers, des replays de webinaires ou des témoignages d'utilisateurs. Chaque contenu est pensé pour être pratique, pédagogique et immédiatement exploitable, répondant aux besoins des professionnels et des passionnés souhaitant exploiter pleinement Power BI dans leurs projets.

Au fil des années, la chaîne a su se construire une communauté fidèle, intéressée par la montée en compétences et la découverte de nouvelles fonctionnalités. Les contenus permettent aux utilisateurs de progresser à leur rythme et de rester à jour sur les dernières évolutions de Power BI et de l'écosystème Microsoft.

En septembre 2025, MYPE a franchi une nouvelle étape en aménageant ses propres locaux et en transformant une salle en studio d'enregistrement professionnel, optimisant encore la qualité et la régularité de ses productions. Cette initiative illustre la volonté de l'entreprise de proposer une expérience d'apprentissage digitale moderne, structurée et exigeante, en complément de ses offres de consulting et de formation sur mesure.

Avec cette réussite, MYPE démontre sa capacité à combiner formation, innovation et production de contenus pédagogiques pour enrichir l'écosystème Power BI francophone et accompagner la montée en compétences des professionnels.