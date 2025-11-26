Baden-Baden (ots) -Thomas Müller, Udo Lindenberg, Heidi Klum und viele weitere Stars machen Weihnachten dieses Jahr zu etwas ganz Besonderem: Sie versteigern bei United Charity außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt! Auf www.unitedcharity.de sind rund 350 einzigartige Geschenke zu finden - da ist für jeden das Richtige dabei. Mit den Erlösen werden verschiedene Kinderhilfsprojekte unterstützt.Fußballstar Thomas Müller hat bei United Charity wieder besondere Weihnachtsauktionen bereitgestellt, mit deren Erlös er die Nicolaidis YoungWings Stiftung unterstützt. Darunter finden sich Highlights wie seine getragenen Schuhe, ein gewidmetes Vancouver Whitecaps-Trikot und signierte Kinderbücher - perfekte Weihnachtsgeschenke für Groß und Klein! Auch seine Freunde und Partner beteiligen sich mit tollen Erlebnissen, wie z.B. ein Treffen mit Tokio Hotel, Tickets für die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt oder VIP-Tickets für die spannendsten Fußballspiele!Auch Udo Lindenberg beteiligt sich an den diesjährigen Weihnachtsauktionen und stiftet einen signierten Kunstdruck "Gegen rechte Gewalt" mit dem er ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität setzt. Natürlich sind auch viele weitere Stars wie Günther Jauch, Heidi Klum, Helene Fischer und Elton John mit besonderen Geschenken auf www.unitedcharity.de dabei - vorbeischauen lohnt sich!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 18 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6166660