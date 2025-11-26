Panasonic Energy liefert zylindrische Batteriezellen an Zoox, einen autonomen Fahrdienstleister von Amazon. Verbaut werden die 2170-Batteriezellen der neuesten Generation in der elektrischen Robotaxi-Flotte der Amazon-Tochter. Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags wird Panasonic Energy ab Anfang 2026 seine "fortschrittlichsten 2170-Batteriezellen" liefern, um den wachsenden Robotaxi-Service von Zoox zu gewährleisten. Über Volumen, Laufzeit und Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
