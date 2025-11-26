Es ist ein Rausch in Zahlen: Neun Milliarden gehandelte Kontrakte, über eine Million Nutzer - und das alles in nur wenigen Monaten. Was im März als Nischenprodukt startete, ist heute der am schnellsten wachsende Umsatzbringer des Neobrokers Robinhood.Der Erfolg der sogenannten "Prediction Markets" stellt selbst optimistische Prognosen in den Schatten. Während das klassische Brokerage-Geschäft zyklischen Schwankungen unterliegt, boomt das Geschäft mit Ja/Nein-Entscheidungen. Robinhood hat einen Nerv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
