Der Spezialsoftware-Entwickler Autodesk hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen präsentiert und damit seine Position als KI-Profiteur gestärkt. Autodesk räumt ab: Wachstumsstärkstes Quartal seit 3 Jahren! Der KI-Trade ist nach zwei schwierigen Handelswochen mit voller Wucht zurück. Die wieder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sowie die jüngsten Entwicklungen um Alphabet lassen Anlegerinnen und Anleger ungeachtet hoher Unternehmensbewertungen wieder bei Technologiewerten zugreifen. Damit könnte der Grundstein für eine Jahresendrallye gelegt sein. Zur Wochenmitte dürfte auch die Aktie des Spezialsoftware-Entwicklers Autodesk gefragt sein. Das Unternehmen mit …

