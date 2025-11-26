Black Friday bedeutet: Premium-Inhalte zum besten Preis! Sichern Sie sich jetzt 20 Prozent Rabatt auf die beliebtesten Produkte der Börsenmedien AG - von unseren erfolgreichen Börsenbriefen über tiefgehende Aktien-Reports bis hin zu den exklusiven HEBELTRADER-Ausgaben und unseren renommierten Magazinen.Wer 2026 mit klarem Vorteil starten möchte, sollte jetzt zugreifen: Die Black-Week-Rabatte bieten die perfekte Gelegenheit, Wissen zu vertiefen und sich für ein starkes Börsenjahr strategisch aufzustellen.Ob ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.