Köln/Frankfurt (ots) -Zum 20. Geburtstag stellt DERTOUR Deluxe sein ausgebautes Programm für den Sommer 2026 vor. Vor zwei Jahrzehnten als exklusive Produktlinie mit handverlesenen Hotels gestartet, hat sich DERTOUR Deluxe heute zu einem international anerkannten Namen im Luxusbereich entwickelt. Vier Kataloge erscheinen neu mit Angeboten für den kommenden Sommer: "Europäische Metropolen" (ausschließlich online), "Mittelmeer - Atlantik", "Nordamerika" und "Afrika". Das Programm wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent ausgebaut. Neu sind 68 Hotels und Resorts - 40 im Mittelmeer-Atlantik-Raum, 15 in Nordamerika, 9 in europäischen Metropolen und 4 in Afrika. Ergänzend kommen 17 neue SELECTION-Hotels sowie 10 Rund- und Erlebnisreisen hinzu, vor allem in Afrika. Die Kategorie SELECTION umfasst Hotels mit besonderem Charme und starker Individualität und dient als Ergänzung zu exklusiven Premium-Angeboten.Wilderness als neuer Partner: Afrika-Erlebnisse deutlich erweitertDer strategische Ausbau des Afrika-Portfolios gehört zu den wichtigsten Neuheiten des Sommers: Mit Wilderness nimmt DERTOUR Deluxe einen der renommiertesten Anbieter für nachhaltigere Luxus-Safaris auf. Das Unternehmen betreibt exklusive Camps und Lodges in Botswana, Namibia, Ruanda, Sambia, Simbabwe und Südafrika. Viele davon setzen auf Solarenergie, Wasseraufbereitung und lokale Community- und Artenschutzprojekte.Die neue Partnerschaft eröffnet Zugang zu "Signature Journeys" und sorgfältig abgestimmten Fly-In-Safaris, die mehrere Wilderness-Lodges miteinander verbinden. Gleichzeitig können alle Unterkünfte flexibel als Baustein gebucht und individuell zu einer persönlichen Traumreise kombiniert werden. Unter den Neuheiten findet sich auch "Wilderness Namibia", eine Reise, die unterschiedliche Camps, private Flüge und individuelle Aktivitäten verbindet, von der Namib-Wüste bis zur Skeleton Coast."Luxusreisende suchen im Sommer zunehmend außergewöhnliche Orte, die nur in dieser Jahreszeit ihre volle Magie entfalten - sei es ein saisonal geöffnetes Boutique-Resort im Mittelmeer oder ein Camp wie Wilderness DumaTau in Botswana, das in der Trockenzeit Zugang zu spektakulären Tierbeobachtungen bietet. Genau solche besonderen Sommermomente wollen wir unseren Gästen ermöglichen", sagt Mike Lehmann, Director DERTOUR Deluxe.Neue Highlights im Hotelportfolio in EuropaAuch im Mittelmeer- und Alpenraum wächst das Angebot deutlich. Zu den Neuheiten zählt das The Donna Portals auf Mallorca, ein Boutique-Resort mit Pop-up-Events, Rooftop-Partys und kulinarischen Sommerhighlights. Auf Mykonos eröffnet das Myconian O - abseits der bekannten Strände und ideal für Gäste, die die Insel jenseits der Hotspots erleben möchten. Am Comer See ergänzt das Aria Retreat & Spa das Portfolio mit spektakulären Aussichten, Wellness und viel Privatsphäre. In der Provence setzt das neue Zannier Bendor auf regionale Produkte, innovative Architektur und nachhaltige Konzepte."Individualität wird für Luxusreisende immer wichtiger. Viele Gäste möchten Reisebausteine flexibel kombinieren und ihre Signature Journey nach eigenen Vorstellungen gestalten. Unser erweitertes Portfolio bietet dafür ideale Voraussetzungen - mit modularen Angeboten, persönlicher Beratung und Partnern, die maßgeschneiderte Erlebnisse ermöglichen", so Mike Lehmann.Ergänzt wird das Programm von DERTOUR Deluxe im kommenden Jahr durch besondere Angebote und Aktionen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Luxusreiseveranstalters.Bildmaterial unter: Calodelmoro, Mallorca (https://dtce.px.media/share/17639928596z7BY26RFPmkdI)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Unter anderem auf Mallorca, aber auch auf Mykonos, am Comer See und in der Provence hat DERTOUR Deluxe zum Sommer 2026 neue Highlights ins europäische Hotelportfolio aufgenommen.HintergrundDERTOUR ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für den individuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeiten können flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniert werden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DERTOUR Group. Weitere Informationen unter www.dertour.de.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. 