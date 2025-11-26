Köln/Frankfurt (ots) -- Preis-Leistungs-Lieblinge im Sommer 2026: Tunesien- und Bulgarien-Boom- All-inclusive bleibt Gästefavorit- Familienreisen 2026 - mit Kids und Komfort- Fernreisen im Aufwind: Erlebnisorientierte Reisen im Trend- Ab auf die Tribüne: Sportevents als Trendziel für Erlebnisreisende- Neue Lust auf Luxus: Privat und individuell- Bewusst und entschleunigt: Nachhaltigeres Reisen und Slow TravelDie aktuellen Buchungszahlen der DERTOUR Group geben einen ersten Ausblick auf die Reisetrends des kommenden Sommers, der schon jetzt eine besonders große Reisevielfalt verspricht. "Die Nachfrage nach Reisen ist groß und spannt sich von preisbewusst bis ultra-premium. Unabhängig vom Segment bleibt der Wunsch nach Qualität und Komfort bestimmend", erklärt Boris Raoul, CEO DERTOUR Deutschland und Österreich. "Gleichzeitig differenzieren sich die erlebnisorientierten Reiseformen weiter aus - mit immer individuelleren Angeboten, die auf persönliche Interessen zugeschnitten sind. Vom erlebnisorientierten Reisen über Slow Travel bis zu nachhaltigeren und entschleunigten Urlauben. Dies zeigt gleichzeitig, wie vielfältig Pauschalreisen heute sind."Preis-Leistungs-Lieblinge im Sommer 2026:Tunesien und Bulgarien boomenDestinationen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis stehen auch im kommenden Sommer wieder hoch im Kurs. Unangefochtener Spitzenreiter auf der Kurz- und Mittelstrecke ist weiterhin die Türkei. Sie verzeichnet erneut die stärkste Nachfrage auf der Kurz- und Mittelstrecke - und kann aktuell um weitere +11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Auch Ägypten weist ein Gäste-Plus von +17 Prozent auf. Preisattraktive Ziele wie Tunesien (+81 Prozent) und Bulgarien (+57 Prozent) boomen aktuell und gehören mit starken Gästezuwächsen zu den Aufsteigern der kommenden Saison.Travel TippBulgarien im Spätsommer: In Kooperation mit dem Flugpartner Electra wird das bestehende Flugangebot ab ausgewählten Abflughäfen bis einschließlich 11. Oktober erweitert. Dadurch wird die Saison in Bulgarien um vier zusätzliche Wochen verlängert.All-inclusive bleibt GästefavoritIn den vergangenen Sommermonaten erreichten Reisen mit All-inclusive-Verpflegung ein Rekordhoch: 57 Prozent der Gäste wählten diese Verpflegungsart. Die aktuellen Vorausbuchungen für die Sommersaison 2026 zeigen, dass der Trend anhält: Aktuell liegt der Anteil der Gäste, die sich für ein All-inclusive-Angebot entschieden, sogar bei 63 Prozent. 83 Prozent der Sommerurlaube werden zudem in 4- und 5-Sterne-Hotels gebucht. "Die aktuellen Buchungszahlen zeigen, dass sich der Trend zum erschwinglichen Luxus auch in diesem Jahr fortsetzt. Entsprechend groß ist unser Angebot an hochwertigen Unterkünften mit attraktiven All-inclusive-Paketen", erläutert Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt bei DERTOUR Deutschland.Travel TippNeues All-inclusive-Angebot in Side, Türkei: Im Sentido Serra Resort genießen Gäste ein umfangreiches All-inclusive-Angebot mit regionaler sowie internationaler Küche in drei À-la-carte- sowie einem Buffet-Restaurant. Vielfältige Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten wie Aquapark, Kinderanimation und Wellness runden den Traumurlaub in der beliebten Urlaubsdestination ab.Familienreisen 2026 - mit Kids und KomfortAuch im Familiensegment zeichnet sich eine zunehmende Präferenz für All-inclusive-Angebote, 4- und 5-Sterne-Hotels sowie Fernreisen ab. Familien betrachten gemeinsames Reisen weiterhin als integralen Bestandteil der Familienzeit und Kindheitserfahrung. Entsprechend werden hochwertige Resorts, die durch ein vielseitiges Angebot speziell für Familien überzeugen, bevorzugt gewählt. Besonders häufig werden dabei hohe Kinderermäßigungen in Anspruch genommen. Bei den Reisezielen stehen die Türkei, Spanien und Griechenland bei Familien besonders hoch im Kurs, stark im Kommen sind Ägypten und Bulgarien. Auf der Fernstrecke verzeichnen derzeit insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand und Mauritius deutliche Zuwächse.Travel TippIm DERTOUR-Programm "Familienurlaub" finden sich geprüfte Familienhotels. In zahlreichen davon übernachten Kinder - meist bis 12, teilweise sogar bis 17 Jahre - dank 100 Prozent Kinderermäßigung kostenfrei. Viele der Hotels bieten eigene Familienzimmer. So auch das Calimera El Borj in Monastir, Tunesien. Zudem sind häufig zahlreiche Leistungen inkludiert wie Kinderanimation, professionell geführte Kinder- und Teensclubs sowie Kinderpools und Wasserrutschen oder ganze Aquaparks.Fernreisen im Aufwind: Experiential Travel bleibt TrendAuch auf der Fernstrecke setzt sich das Wachstum fort: Ostafrika (+89 Prozent), die Karibik (+53 Prozent), die Vereinigten Arabischen Emirate (+ 46 Prozent) sowie der Indische Ozean (+45 Prozent) zählen zu den Gewinnern der Frühbucherphase und punkten mit einem starken Gästeplus. "Etwa jede fünfte Sommerreise geht 2026 in die Ferne. Dies spiegelt den deutlichen Trend zu einzigartigen Erfahrungen und der Lust, die Welt zu erkunden. Gerade Fernreisen bieten die Möglichkeit, neue Kulturen und Landschaften kennenzulernen und außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln, die über klassische Urlaubsformen hinausgehen", erklärt Sven Schikarsky. "Den Trend zu erlebnisorientierten Urlauben adressieren wir mit einem gezielten Portfolioausbau in diesem Segment sowie einem eigenen Programm für Erlebnisreisen, das 120 Reisen umfasst." Zudem bietet Meiers Weltreisen, der Spezialist für individuelle Reiseerlebnisse in der Ferne, in der kommenden Saison nicht nur 2.500 Hotels und rund 600 Rundreisen an, sondern baut auch sein Unique Moments-Angebot stark aus. Und auch DERTOUR bietet ein eigenes Programm speziell für Erlebnisreisen.Travel TippBei der Unique Moments-Rundreise Westkanada: Naturwunder, Kulturen und Küstenwelten von Meiers Weltreisengibt's authentische Erfahrungen hautnah: In Wohlfühlgruppen von maximal 25 Reisenden erleben die Gäste unter anderem die majestätischen Berge, Prärien und Wälder Albertas, bekommen Einblicke in die Kultur der Métis Nation und erkunden mit dem Skeena-Zug die Bergwelten abseits der bekannten Routen.Ab auf die Tribüne: Sportevents als Trendziel für ErlebnisreisendeDer Trend zu erlebnisorientierten Reisen zeigt sich auch im stark steigenden Interesse an Reisen zu internationalen Live-Sport-Events. Inzwischen entfallen etwa 10 Prozent der weltweiten Tourismusausgaben auf den Bereich Sporttourismus, Tendenz steigend.* Für sportaffine Reisende zählt der Besuch internationaler Stadien und das Live-Erleben ihrer Lieblingsmannschaften zu den bedeutendsten Reiseerfahrungen und verspricht Emotionen pur. Die Nachfrage nach Reisen zu hochkarätigen Sport-Events ist dementsprechend groß, und die Produktlinie DERTOUR Sports verzeichnet derzeit einen Gästezuwachs von 50 Prozent. Dabei locken Highlights wie NFL-Reisen in Europa und in die USA, NBA-Games in Orlando oder die Darts-WM in London.Travel TippNeu im kommenden Jahr im DERTOUR-Programm sind Spiele der Premier League Darts 2026. Fans können Reisepakete zu drei ausgewählten Spielorten im Frühjahr buchen: Berlin, Rotterdam sowie London, wo die Finals stattfinden. Hier erleben Sportfreunde die besten Darts-Spieler der Welt in einmaliger Atmosphäre hautnah.Neue Lust auf Luxus: Privat, individuell, authentischLuxusreisen verzeichneten bereits im Sommer 2025 ein überdurchschnittliches Gäste-Plus von 15 Prozent. Die hohe Nachfrage setzt sich im kommenden Jahr fort: Die aktuellen Buchungszahlen zeigen ein Gästeplus von +26 Prozent. Entsprechend stark stellt sich DERTOUR mit der Produktlinie DERTOUR Deluxe auf. Sie bietet exklusive Erlebnisse für anspruchsvolle Reisende und feiert 2026 ihr20-jähriges Jubiläum. Das deutlich erweiterte Luxusreisen-Programm für die Sommersaison 2026, das 1.300 Hotels und 100 Rundreisen umfasst, zeichnet sich durch Angebote aus, die Privatsphäre mit individuellen und authentischen Reiseerlebnissen verbinden. Teil dessen sind auch nachhaltigere und naturnahe Reiseangebote ebenso wie ganzheitliches Wellbeing.Travel TippIm Wilderness DumaTau in Botswana erleben Safari-Kenner ein besonderes Sommer-Highlight: Ein Camp, das nur wenige Gäste aufnimmt und ausschließlich in der Trockenzeit Zugang zu den besten Tierbeobachtungen von Elefanten und Raubkatzen bietet - mit exklusiven Boots- und Safarierlebnissen und ganz privaten Momenten in der Wildnis.Bewusst und entschleunigt: Nachhaltigeres Reisen und Slow TravelFür jeden fünften Reisenden ist heute Nachhaltigkeit bei der Urlaubsplanung relevant.** Mit dem Engage-Logo, das an die Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen angelehnt ist, gibt DERTOUR Orientierung für bewussteres Reisen - ein Segment, das zunehmend nachgefragt wird. Daher hat DERTOUR auch in diesem Jahr sein Angebot an nachhaltigeren Reisen ausgebaut: Es umfasst neben rund 2.050 Hotels auch mehr als 60 Rundreisen - darunter auch Rundreisen außerhalb Europas. Die Reiseprogramme sind an die globalen Kriterien für einen verantwortungsvollen Tourismus angelehnt.Zahlreiche der Angebote stellen den Slow Travel-Trend in den Fokus - mit Doppel- oder Mehrfachübernachtungen an einem Ort sowie Aktivitäten wie Bahnfahrten, Radfahren oder Wanderungen. Zudem richten sich im neuen Programm für Aktivurlaube über 60 Angebote speziell an Reisende, die entschleunigte Urlaubserfahrungen suchen.Travel TippEin Highlight des neuen "Bewusst Reisen"-Programms ist die achttägige Rundreise La Réunion - Nachhaltiger das Paradies entdecken: Vom Roadtrip in einem umweltschonenden Hybridfahrzeug über Wanderungen und Mountainbike-Touren bis hin zu Strandtagen an riffgeschützten Stränden macht diese Reise die Schönheit des Insel-Paradieses auf vielfältige Weise erlebbar. Extra-Tipp: Die Reise ist aufgrund der langen Flugstrecke noch nachhaltiger, wenn ein Verlängerungsaufenthalt in einem nachhaltig zertifizierten Hotel gebucht wird.* Quelle: UN Tourism / ** Quelle: FUR-Reiseanalyse (2025)Bildmaterial unter: Fethiye / Türkei (https://bildarchiv.dertouristik.com/collections/814731440/media/1209512140/download)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt auch im Sommer 2026 ein wichtiges Buchungskriterium. Unangefochtener Spitzenreiter auf der Kurz- und Mittelstrecke ist weiterhin die Türkei.HintergrundZu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.