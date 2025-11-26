Köln/Frankfurt (ots) -Die DERTOUR Group Hotel Division wächst zur Sommersaison 2026 weiter und baut ihr Angebot um insgesamt sieben neue Häuser aus. Die Marken ananea, Sentido und Calimera stärken ihre Präsenz vor allem in beliebten Destinationen rund um das Mittelmeer."Der Ausbau unserer eigenen Hotelmarken ermöglicht es uns, unterschiedlichste Gästewünsche gezielt zu bedienen - vom Lifestyle-orientierten Urlaub über Familienangebote bis hin zu klassischen Strandresorts. Mit der breiten Portfolio-Erweiterung schaffen wir vielfältige Optionen für die Reiseträume unserer Gäste", sagt Ingo Burmester, CEO DERTOUR Group Hotel Division.Auch Urlaubstrends wie Slow Travel, bei dem Gäste entschleunigt in die Landeskultur eintauchen, lassen sich in den Häusern der eigenen Hotelmarken problemlos verwirklichen.ananea: Wachstum in Griechenland und erste Sommersaison in ThailandDie Lifestyle-Marke ananea, die für entschleunigten Urlaub und Slow Glamour Reiseerlebnisse steht, setzt ihre Expansion fort. Dabei setzt die Marke auf die Verbindung von persönlichem Service, moderner Lässigkeit und der Einbindung lokaler Handwerkskunst und Kultur in das Gästeerlebnis.Auf Kreta eröffnet im Frühjahr 2026 das ananea Rocrita, ein Haus in ruhiger Insellage mit direktem Strandzugang und großzügigen Außenanlagen. Das ehemalige Clubresort wurde umgebaut, erweitert und komplett modernisiert mit Fokus auf entspanntes, zeitgemäßes Design.Bereits seit November 2025 empfängt das ananea Beyond Khaolak in Thailand seine Gäste und wird jetzt erstmals unter der Marke ananea auch im Sommer angeboten. Das Adults friendly Hotel mit 177 freistehenden Villen bietet Ruhe und Erholung mit direkter Strandlage, einer weitläufigen Poollandschaft und großem kulinarischen Angebot.In seine erste Sommersaison startet auch das ananea Madivaru Maldives. Das Resort mit 110 Villen erstreckt sich über zwei Inseln im Nord-Ari-Atoll, die über einen Überwassersteg verbunden sind und bietet mit einer großen Lagune in der Mitte, einem Hausriff und weißen Sandstränden ideale Urlaubsmöglichkeiten. Zusätzlich dürfen sich die Gäste auf eine große gastronomische Vielfalt in neun Restaurants und drei Bars freuen."ananea entwickelt sich stark, und wir werden noch einige spannende Neueröffnungen sehen. Die Marke trifft den Zeitgeist - und sie ist erst am Anfang ihres Weges", so Burmester. Weitere Projekte, auch für den Mittelmeerraum, seien bereits in Planung.Calimera wieder auf WachstumskursMit dem Calimera El Borj in Tunesien nimmt die Marke für Familienurlaub ihr elftes Haus ins Portfolio auf - und das vierte in Tunesien. Das Resort in traumhafter Strandlage verfügt über 202 Wohneinheiten, ein Buffet- und ein Themenrestaurant, mehrere Bars sowie Hallenbad und Poolbereich mit Sonnenterrasse. Nachhaltigkeitsaspekte wie der Einkauf regionaler Produkte und Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung sind Teil des Konzepts.Ruhige Lage am Meer, kurze Wege nach Mahdia und gute Erreichbarkeit der Flughäfen Monastir, Enfidha und Tunis sowie das All-Inclusive-Konzept und den Kids & Teens Club machen das Resort für Familien sehr attraktiv.Sentido: Drei neue Häuser in der TürkeiDie Marke Sentido verstärkt ihre Präsenz vor allem in der Türkei. Zum Sommer 2026 starten gleich drei neue Häuser: Das Sentido Palmeras Lumare in Konakli richtet sich an Gäste, die Wert auf Strandnähe legen sowie auf ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Die familienfreundliche, neugebaute Anlage überzeugt zudem mit ihrem qualitativ hochwertigen kulinarischen Angebot.Das Sentido Serra Resort in Side, ebenfalls ein Neubau, eröffnet im Sommer und kombiniert weitläufige Poolbereiche mit einem großzügigem Spa & Wellnesscenter inklusive Hamam und Indoorpool. Das elegante Resort vereint modernes Design mit großzügigen Garten- und Poolanlagen und bietet Erholung pur.In Belek ergänzt das Sentido Luna Vista Belek das Portfolio. Das stilvolle Resort, das in diesem Jahr errichtet wurde, liegt direkt am langen Strand von Belek und überzeugt mit moderner Architektur und elegantem Design. Gäste genießen entspannte Tage am Meer, kulinarische Vielfalt und ein Ambiente, das zum Wohlfühlen und Entdecken einlädt.Bildmaterial unter: ananea Bayound Khaolak (https://dtce.px.media/share/1763565430QBx9zulliVkxtL/media/282773640/download)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Das neue ananea Beyond Khaolak in Thailand empfängt seit November Gäste.HintergrundIn der Hotel Division bündelt die DERTOUR Group ihr wachsendes Hotelgeschäft, das heute mit 12 Marken und über 120 hochwertigen Häusern in 16 Ländern weltweit vertreten ist. Weil Urlaubsträume und Reisewünsche ganz unterschiedlich sind, setzt die Hotelsparte der DERTOUR Group auf Vielfalt und höchste Qualität: So decken die Häuser unterschiedliche Destinationen, Zielgruppen und Gästebedürfnisse ab. Zum Marken-Portfolio gehören heute führende Marken der internationalen Club- und Ferienhotellerie. Dazu zählen die Marken Sentido, Aldiana, Playitas, ananea sowie Calimera, mit denen die DERTOUR Group auf der Mittel- und Fernstrecke vertreten ist. Für erdgebundene Reisen ist die DERTOUR Group mit den Marken der DSR Hotel Holding aja,A-ROSA, HENRI, Urban Nature, MIRA Hotels sowie den beiden Einzelhotels Hotel Louis C. Jacob und Hotel Neptun präsent. Weitere Informationen finden Sie hier (http://www.dertouristik-hotels.com).Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. 