Köln/Frankfurt (ots) -Meiers Weltreisen startet mit einem erweiterten und sehr vielseitigen Programm in den Sommer 2026. Insgesamt rund 600 Rundreisen stehen zur Auswahl - 34 mehr als im Vorjahr, was einem Zuwachs von rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Angebot verteilt sich auf sieben Kataloge. Zwei davon, "Australien, Neuseeland, Südsee" sowie "USA, Kanada", erscheinen jetzt neu mit einer Laufzeit von April 2026 bis März 2027. Die weiteren fünf Jahresprogramme sind bereits im Markt und gelten von November 2025 bis Oktober 2026.Australien- und Ozeanien-Reisen mit intensiven ErlebnissenFür Australien und Ozeanien setzt Meiers Weltreisen auf intensive Erlebnisse und neue Perspektiven. Das dortige Programm wurde um 23 zusätzliche Hotels, vier neue Rundreisen sowie acht neu entwickelte Unique Moments-Touren ausgebaut. Dazu zählt etwa die fünftägige Reise "Spirit of the Red Centre - Uluru-Kata Tjuta Walk", die tiefgehende Einblicke in die Kultur der Anangu, besondere Outback-Unterkünfte und kulinarische Erlebnisse unter dem Sternenhimmel vereint. Ebenso außergewöhnlich ist "Outbackromantik im Eisenbahnwaggon" - eine dreitägige Reise mit Übernachtungen in einem restaurierten Waggon inmitten der Weite des Outbacks.Nordamerika-Portfolio ausgebautErweitert hat Meiers Weltreisen auch sein Portfolio in Nordamerika: 38 neue Hotels, sieben zusätzliche Rundreisen und sechs neue Unique Moments sorgen ab Sommer 2026 für noch mehr Entdeckungsmöglichkeiten. Zu den Höhepunkten gehört die 16-tägige Rundreise "Kanada Sinfonie & Kreuzfahrt Alaska", die Nationalparks, Panoramazug und Hochseekreuzfahrt miteinander verbindet.Neu im Programm sind außerdem die Jubiläumstour "Route 66 - Amerikas Highway Legende" sowie "Best of New York City mit Washington, D.C.", eine achttägige Insider-Reise in kleiner Gruppengröße.Auf Naturgenuss pur, spektakuläre Aussichten und beeindruckende Fahrerlebnisse dürfen sich die Gäste der 13-tägigen Rundreise "Rail & Sail" durch Westkanada freuen. Sie reisen im legendären Rocky Mountaineer und genießen spektakuläre Ausblicke auf die Bergwelt der Rockies. Sie erkunden den Banff und den Jasper Nationalpark und fahren auf dem Icefield Parkway, einer der schönsten Straßen der Welt. Weitere Unique Moments sind die ganztägige Schiffsreise durch die berühmte Inside Passage und der Flug im Propellerflugzeug nach Vancouver.Unique Moments für erlebnisorientiertes ReisenMit dem Ausbau seines Portfolios trägt Meiers Weltreisen dem Trend zu besonderen Reiseerlebnissen, dem sogenanntem Experiential Travel, Rechnung - für viele Reisende eine Möglichkeit, im Urlaub neue Erfahrungen zu sammeln, exotische Landschaften kennenzulernen und Einblicke in unbekannte Kulturen zu erhalten."Unsere Unique Moments zeigen besonders eindrucksvoll, wofür Meiers Weltreisen steht: außergewöhnliche Erlebnisse, die die Gäste tief mit einem Reiseziel verbinden - und das über alle Kontinente hinweg", sagt Martina Beeken, Director Meiers Weltreisen. "Ob ein exklusives Inselerlebnis im Indischen Ozean, das Eintauchen in die kulturellen Wurzeln Indonesiens, eine luxuriöse Reise entlang der historischen Tee-Pferde-Route in Yunnan oder authentische Begegnungen in der Karibik oder in Lateinamerika - überall auf der Welt schaffen wir Momente, die lange nachwirken. Genau diese Vielfalt macht unser Portfolio so besonders."Bildmaterial unter: Hoseshoe Bend (https://dtce.px.media/share/1763974508pxmX4n7TVHhTRJ)In unserer Bilddatenbank (https://bildarchiv.dertouristik.com/overview) finden Sie dieses und Motive zu anderen Themen zum Download. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.BU: Neu im Sommerprogramm 2026 von Meiers Weltreisen ist unter anderem die Jubiläumstour "Route 66 - Amerikas Highway Legende", von der aus sich ein Abstecher zum beeindruckenden Horseshoe Bend lohnt.HintergrundMeiers Weltreisen ist in Deutschland und Österreich seit über 40 Jahren der Spezialist für alles Ferne. Der Fernreiseveranstalter steht für individuelle, authentische und besondere Reiseerlebnisse mit einem hohen Qualitätsstandard. Klassische Urlaubsziele werden ergänzt durch Reisen in touristisch weniger bekannte Regionen. Meiers Weltreisen ist Teil der DERTOUR Group. Weitere Informationen unter www.meiers-weltreisen.de.Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationt: +49 69 9588-8000presse@dertour.comOriginal-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50596/6166696