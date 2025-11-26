Anzeige
Mittwoch, 26.11.2025
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Dow Jones News
26.11.2025 12:21 Uhr
AUKTION/Höhere Nachfrage für 10-jähr. Bundesanleihe mit Laufzeit August 2035

DOW Jones--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine deutlich höhere Nachfrage ein. Die Zeichnungsquote erhöhte sich auf 2,0 nach 1,3 bei der vorherigen Auktion. Es wurden 2,344 Milliarden Euro zugeteilt. Mit den zu Marktpflegezwecken einbehaltenen 656 Millionen Euro stellte sich das avisierte Volumen von 3 Milliarden Euro ein. Die Durchschnittsrendite stieg auf 2,67 Prozent, nach 2,62 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 29. Oktober: 

=== 
Emission      2,60-prozentige Bndesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2035 
Volumen       3 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   4,794 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  2,344 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   2,0    (1,3) 
Durchschnittsrend. 2,67%   (2,62%) 
Wertstellung    28. November 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 05:47 ET (10:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
