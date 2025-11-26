Steam weigert sich seit zwei Jahren, das Indie-Horrorspiel Horses an den Start zu bringen. Warum, das wissen die Entwickler des italienischen Studios immer noch nicht ganz genau. Ihnen droht nun die Pleite. Das italienische Indie-Studio Santa Ragione will am 2. Dezember 2025 sein neues Spiel Horses veröffentlichen. Das Horrorgame soll bei Epic Games Store, GOG, Itch.io und Humble Store an den Start gehen. Doch die mit Abstand größte Plattform fehlt. ...

