Der Münchner E-Roller-Hersteller Govecs hat einen Insolvenzantrag gestellt. Als vorläufigen Insolvenzverwalter setzte das Amtsgericht München den Rechtsanwalt Michael Jaffé ein. Die Zukunft der E-Schwalbe ist derzeit unklar. Seit 2017 hat das deutsche Unternehmen Govecs mit der E-Schwalbe einen Elektroroller im Design des kultigen Modells aus der DDR verkauft. Die unterschiedlichen Varianten (Akkugröße, Leistung und Höchstgeschwindigkeit) werden ...

