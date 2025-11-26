Aral Pulse hat seine Ladeangebote in Deutschland um den neuen "Extra-Tarif" erweitert. Für eine monatliche GrundgebuÌˆhr von 2,99 Euro kann an DC-Säulen über 50 kW zum vergünstigten Preis von 54 Cent/kWh geladen werden. Doch auch an Gleichstromladern mit geringerer Leistung sowie an AC-Ladepunkten gelten nun reduzierte Preise. Seit Mai müssen Kunden, die an den Ladesäulen des Mineralölunternehmens in Deutschland mit dem Ladeangebot Aral Pulse laden ...

