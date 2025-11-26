© Foto: Unsplash

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch nur leicht bewegt - doch nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag bleibt der Markt nervös. Ein Frieden mit Russland und steigendes Angebot könnten den Preis weiter fallen lassen.Gespräche über einen möglichen Friedensrahmen zwischen Russland und der Ukraine halten den Druck auf die Ölpreise weiter hoch. Marktbeobachter verweisen darauf, dass ein Durchbruch bei den Verhandlungen westliche Sanktionen auf russische Energie schnell lockern könnte - ein Szenario, das zu spürbar höheren Exporten und damit weiterem Preisverfall führen dürfte. Brent notiert am Mittwoch bei rund 62 US-Dollar je Barrel, WTI hält sich knapp unter 58 US-Dollar. Händler sprechen von …