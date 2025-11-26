Die Aktienkurse ziehen am Mittwoch weiter nach oben und an der Börse kommt positive Stimmung auf. Das treibt den DAX & Co. jetzt an und darum bietet sich jetzt womöglich für Anleger noch mehr Potenzial. Der Dax notierte gegen Mittag 0,3 Prozent höher bei 23.544 Punkten. Damit schaffte es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.481 Punkten, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...