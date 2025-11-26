EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer wird Sprecher der Geschäftsführung / Geschäftsführung wird mit Svenja Schlenker erweitert



26.11.2025 / 13:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach dem Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke aus der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin (Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH) der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA am 23. November 2025 (vgl. Corporate News vom gleichen Tage) hat der Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Folgendes beschlossen:



1.

Herr Carsten Cramer wird Sprecher der Geschäftsführung und übernimmt zusätzlich zu den ihm bereits zugeordneten Geschäftsführungs- und Unternehmensbereichen Marketing, Vertrieb, Digitalisierung und Internationalisierung künftig auch die Geschäftsführungs- und Unternehmensbereiche Kommunikation und Strategie.



2.

Frau Svenja Schlenker soll die derzeit bestehende Geschäftsführung um Carsten Cramer, Thomas Treß und Lars Ricken erweitern und künftig den Geschäftsführungs- und Unternehmensbereich Personal verantworten. Zu ihrem Tätigkeitsbereich wird weiterhin ganzheitlich und organisationsübergreifend der Mädchen- und Frauenfußball bei Borussia Dortmund gehören.



Die hierzu erforderlichen Maßnahmen werden im Einzelnen zeitnah umgesetzt. Dazu gehört unter anderem, dass Frau Schlenker ihr derzeitiges Amt als Mitglied des Betriebsrats und als Betriebsratsvorsitzende beendet.



Die Verantwortlichkeiten von Herrn Thomas Treß mit den Geschäftsführungs- und Unternehmensbereichen Finanzen, Organisation, Recht und Investor Relations sowie von Herrn Lars Ricken mit dem Geschäftsführungs- und Unternehmensbereich Sport bleiben unverändert bestehen.





Dortmund, den 26. November 2025



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



Ende der Insiderinformation



26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News