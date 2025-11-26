© Foto: Arne Dedert - dpa

Die EU greift der heimischen Stahlindustrie unter die Arme, Importe sollen begrenzt sein. Die Salzgitter-Aktie schießt prompt nach oben und bekommt zudem Rückendeckung bei der Deutschen Bank.Die Papiere des Stahlkonzerns Salzgitter sind am Mittwoch um mehr als 8 Prozent angesprungen. Auslöser war eine überraschend optimistische Studie der Deutschen Bank: Die Analysten hoben ihr Kursziel deutlich von 27 auf 40 Euro an und stuften die Aktie von Hold auf Buy hoch. Nach Jahren schleppender Nachfrage bleiben sie zwar grundsätzlich vorsichtig für die Stahlbranche. Doch der neue industriepolitische Kurs aus Brüssel könnte laut Einschätzung der Bank zu einem echten Wendepunkt werden. Die …