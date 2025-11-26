kundenservice@finanzen100.de

Die Wall Street tendierte gestern sehr fest, alle Indizes konnten zulegen. Die Marktbreite war erfreulich hoch, nachdem das in den letzten Wochen oft Anlass zu Kritik war. Am meisten legten Dow Jones und S&P500 equal weighted und die Nebenwerte zu. Bei einem Fear&Greed von 16 und einem bisher untypisch schwachen November eröffnet sich jetzt wieder die Chance auf einen Jahresendrally. Der Dax macht mit, bleibt aber die Eigendynamik aus der ersten Jahreshälfte schuldig. Die Musik spielt aktuell in New York, auch weil sich Alphabet anschickt, zur KI-Ikone Nvidia aufzuschließen.