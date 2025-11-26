Microsoft hat einige interne Änderungen in der Windows-Version von Teams vorgenommen. Das soll unter anderem das "Meeting-Erlebnis" verbessern, weil Gespräche schneller aufgebaut werden. Aber das ist nicht die einzige Änderung. Neuigkeiten für Teams-Nutzer: Microsoft führt einen neuen Prozess für die Telefonie-Funktionen unter Windows ein, mit dem Gespräche künftig schneller aufgebaut werden sollen. Außerdem wird ein Test mit Apple- und Google-Konten ...

