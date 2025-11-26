Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Vermögensverwalter Büttner, Kolberg & Partner schließt sich der Gesellschaft Cinerius Financial Partners an, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Dachgesellschaft für Vermögensverwalter mitgeteilt. Büttner, Kolberg & Partner betreue der Mitteilung zufolge ein Vermögen "im dreistelligen Millionenbereich". Dem Beitritt müssten die Aufseher noch zustimmen. Ein Abschluss der Transaktion werde für das zweite Quartal 2026 erwartet. Finanzielle Details des Deals hätten die Parteien nicht genannt. ...

