Wien (www.fondscheck.de) - Das von Asset Managern weltweit verwaltete Vermögen steigt von aktuell 139 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2030 auf 200 Billionen US-Dollar, so die Experten von "FONDS professionell".Dies entspreche einer Zunahme von durchschnittlich 6,2 Prozent pro Jahr. Das prognostiziere die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in einer Studie zum Asset und Wealth Management. Ein wesentlicher Faktor dabei werde die weltweite Vermögensentwicklung spielen. So werde das investierbare Vermögen auf 481 Billionen Dollar klettern. ...

