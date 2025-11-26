In Deutschland haben mehr als 20 Partner aus Forschung und Industrie ein groß angelegtes Forschungsverbundprojekt namens CONTROL gestartet. Ziel ist es, autonomes Fahren auf der Straße oder Schiene auch bei wechselhaften Bedingungen und unerwarteten Ereignissen sicher zu machen. Im Projekt CONTROL werden die Projektpartner unter der Leitung der Siemens AG und der Valeo Schalter und Sensoren GmbH innovative Methoden für sicheres Fahren autonomer Straßen ...

