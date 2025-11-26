Frankfurt am Main (ots) -- Hauck Aufhäuser Lampe: Schwerpunkte im Kapitalmarkt-Ausblick 2026- Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert makroökonomische ErwartungenAlte Systeme verlieren ihre Gültigkeit, neue sind nicht etabliert: Hauck Aufhäuser Lampe hat den Kapitalmarkt-Ausblick 2026 mit dem Titel "Übergangsphase" veröffentlicht. Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger sieht die Weltwirtschaft im kommenden Jahr in einer sensiblen Phase, die wegen des Gegenübers von USA und China besondere Aufmerksamkeit erfordert. Er rechnet trotz Zollpolitik und auch wegen des innovationsfreundlichen Umfeldes in den USA mit einem robusten US-Wachstum, erwartet für Deutschland dagegen lediglich ein von der Fiskalpolitik angefachtes konjunkturelles Strohfeuer. Bei den Währungen wird sich der Dollar halten - vorausgesetzt, die US-Politik torpediert ihn nicht. Die Inflation dürfte (weitgehend) eingefangen bleiben. Zinssenkungen in den USA und Großbritannien stehen aber noch an.Die Statements von Dr. Krüger und seines Economic Research-Teams zu den wesentlichen Trends lauten:- "Das Jahr 2026 verstehen wir als eine sich fortsetzende Übergangsphase. Diese ist gekennzeichnet durch den Verlust alter Systeme und Gewissheiten. Neue Strukturen sind dagegen noch nicht etabliert. Dies erfordert eine besondere Aufmerksamkeit, da sich andere Chancen und Risiken als gewohnt ergeben."- "Wir erwarten, dass die US-Wirtschaft den Belastungen durch die Zollpolitik weiter trotzen wird. Dem innovationsfreundlichen Land trauen wir ein ansehnliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr zu."- "Das Fiskalpaket schiebt das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zwar an. Mangels breit angelegter investiver Ausgaben und fehlender Strukturreformen ergibt sich 2026/27 aber lediglich ein konjunkturelles Strohfeuer. Ein dauerhaft höherer Wachstumspfad ist nicht in Sicht."- "Inflation wird 2026 zumeist eher ein Randthema sein. Leitzinsen haben mancherorts noch Abwärtspotenzial, etwa in den USA und Großbritannien. Die EZB dürfte den Einlagesatz ganzjährig bei 2,00 % belassen. In Japan sieht es allerdings nach einer Zinserhöhung aus."- "Den US-Dollar schreiben wir nicht ab und erwarten einen EUR-USD-Kurs um 1,15. Anders als der Euroraum bereiten die USA schon länger die Basis für künftige Produktivitätszuwächse. Das 'arbeitet' gegen wachsende Autokratietendenzen. Legt es die Politik aber darauf an, wird sich der Dollar kaum halten."- "Unser DAX-Ziel für Mitte 2026 liegt bei 25.500 Punkten. In unserer Asset Allocation bevorzugen wir Aktien gegenüber Anleihen."Der Kapitalmarkt-Ausblick für das Jahr 2026 ist abrufbar unter diesem Link: https://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Downloads/Economic_Research/HAL_Kapitalmarkt-Ausblick_2026.pdfPressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/6166853