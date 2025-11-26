© Foto: ARK InvestCathie Woods ARK Invest nutzt den Krypto-Crash für Zukäufe und setzt auf eine Erholung bei Circle, Block, Coinbase, Bullish und Robinhood.Die Investmentfirma von Cathie Wood baute am Dienstag ihre Positionen in mehreren großen Krypto-Aktien massiv aus. Laut der aktuellen Handelsmeldung erwarb ARK Invest am Dienstag insgesamt 13,5 Millionen US-Dollar an Block-Aktien, 7,6 Millionen US-Dollar an Circle Internet Group sowie 3,86 Millionen US-Dollar an Coinbase. Die Käufe erfolgten größtenteils über den ARK Innovation ETF (ARKK), das Flaggschiff der Gesellschaft. ARKK hält damit inzwischen 391 Millionen US-Dollar in Coinbase (4. größtes Portfolioelement, ca. 5,22 Prozent), 179 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
